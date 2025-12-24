MESS Grup TİS sürecinde Birleşik Metal-İş’ten yeni eylem kararları

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecine ilişkin yeni eylem kararlarını kamuoyuyla paylaştı. 24 Aralık 2025 Çarşamba günü toplanan Başkanlar Kurulu’nda yapılan değerlendirmelerin ardından, Genel Yönetim Kurulu tarafından bir dizi eylem kararı alındı.

Sendikadan yapılan açıklamada, işyerlerinde ve ülkede yaşanan sorunların yanı sıra MESS ile süren TİS görüşmelerinde gelinen aşamanın ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda metal işçilerinin hak mücadelesini yükselterek sürdüreceği vurgulandı.

Alınan kararlara göre, üretimden gelen gücün kullanılması kapsamında 1 saatlik iş bırakma eylemleri 25 Aralık 2025 Perşembe, 2 Ocak 2026 Cuma ve 8 Ocak 2026 Perşembe günlerinde de devam edecek.

Sendika ayrıca, 26 Aralık Cuma günü Bursa’nın Mudanya ilçesinde yürüyüş ve kitlesel basın açıklamasıyapılacağını duyurdu. İşyerlerinde başlatılan kokart takma eyleminin de sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, 29 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci bir karara kadar fazla mesailerin kesileceği ve fazla mesaiye kalınmayacağı ifade edildi. Grev kararlarının alınmasının ardından ise tüm sendika temsilcilerinin tam gün izinli sayılacağı, grev hazırlıklarının etkin biçimde hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

Sendikanın açıklaması şöyle oldu: