Mesut Barzani Şırnak'ta: Güvenlik önlemleri alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu', dün yapılan açılış töreniyle başladı.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen sempozyumun ikinci gününde; davet edilen KDP lideri Mesut Barzani, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Vali Birol Ekici, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile ilçe belediye başkanları ve protokolü tarafından karşılanan Barzani, programın yapılacağı Cizre ilçesine geçti.

Barzani'nin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahlarında güvenlik önlemleri de alındı.