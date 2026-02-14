Mesut Özarslan: ‘Belki şu gün bağımsız olabilirim. Hiç fark etmez’

Bir süre önce seçimi kazandığı CHP'den AKP veya MHP'ye geçmek maksadıyla istifa eden, ancak kimse partisine kabul etmeyeceğinde partisiz kalan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kütüphane ve gün evi açılışında konuştu.

Özarslan’ın açılışta yaptığı konuşmada şunlar dikkat çekti:

“Kötü sözler birilerine layıktır. Biz onlara bakmayacağız. Belki şu gün bağımsız olabilirim. Hiç fark etmez. Mazbatayı aldığım gün ne demiştim? Parti rozetini çıkarttım, Türk Cumhuriyeti rozetini taktım ve hizmetime devam ettim. Bundan sonra da yine aynı şekilde hizmetlerime devam edeceğim. Benim Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimin de hakkı hukuku vardır üzerimde. Onları mahcup etmeyeceğim. Belki kendi partilerinin kendilerine vermediği ehemmiyeti, daha insani yönüyle, daha hizmetkâr yönüyle bu kardeşiniz verecek. Biz kimseyi ayırt etmedik, etmeyeceğiz. Yüce Türk milletinin asıl evladı olmak öyle kolay değil. Bu günlere bu millet kolaylıkla gelmedi. Millî maneviyatçı duygularıyla ve bu vatanperverliğiyle geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün vatanı, Cumhuriyeti emanet ettiği siz yiğit insanlarsınız. Bu yiğit insanlar da her zaman en iyi şekilde hizmet alacaktır ve almaya devam edecektir. Bizler Tanrı Dağları kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman Türk milletiyiz ve öyle de olmaya devam edeceğiz.

Asla ve katiyen parti ayrımı yapmadan halkımıza hizmet edeceğiz. Bunu nasıl geçmişte yaptıysak yapmaya devam ediyoruz. O partizanlık yapanlar, o halkın içerisinde kibirli bakanlar utansın kendi halkından. Kötü söz sahibi olanlar utansın kendinden. Bizler halkın hizmetkârı olmaya ve onların emrinde olmaya devam edeceğiz. Bunu kimse engelleyemeyecektir. Biz şu an devlete ve sineyimillete çekilmiş durumdayız ve o hizmete de devam edeceğiz, ettireceğiz de. Devletimiz bakidir. Kim bu vatan uğruna hizmet vermişse başımızın üstündedir. O 15 Temmuz’da neyi gördük? Bu vatana hainlik yapanları gördük. İşte bugün ismini yaşatacağımız o şehitlerimiz de o gün sizler için, bizler için, gelecek nesiller için, Misak-ı Millî sınırlarımız için, vatan coğrafyası için, şanlı Türk bayrağımız için kendilerini şehit etmişlerdir. Onlara ne mutludur ki, onları doğuran analar ne mutludur ki, onlar cennettedir biiznillah. Ve onlar Peygamber Efendimize komşu, Firdevs makamındadırlar. Elhamdülillah, herkese nasip olmaz. Böyle analara sahip olmak herkesin harcı değildir. Elhamdülillah, bize de onların isimlerini hem de halka hizmet birimlerinde oluşturmak nasip müyesser oldu. Ne mutlu Türk’üm diyene. Sağ olun."