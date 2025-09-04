Metal iş kolunda TİS süreci başladı: Sendikalar zam taleplerini açıkladı

Türkiye’nin özel sektördeki en büyük toplu iş sözleşmesi görüşmeleri metal iş kolundaki sendikalar ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında başlayacak.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Altundağ, sendikasının bir otelde düzenlenen Ankara Şubeleri Genişletilmiş Temsilciler Meclisi toplantısında yaptığı açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinde bulunacakları talepleri ayrıntılı ve uzun çalışmalar sonucu belirlediklerini, üyelerinin ve sendika yöneticilerinin görüşlerini aldıklarını ifade etti.

Bu süreçte, MESS'e bağlı 196 iş yerinde çalışan 140 bin 722 üyeleriyle anket de yaptıklarını aktaran Altundağ, son olarak Başkanlar Kurulunda tüm şube başkanlarının görüşlerini dile getirdiklerini bildirdi.

Altundağ, "Bu anlattığım süreçleri bu denli işleten bırakın ülkemizi, dünyada başka bir sendika yoktur. Bunun için yürüttüğümüz bu sürece aynı zamanda sendikal demokrasinin de benzersiz örneği diyorum" ifadesini kullandı.

TOPLAM 38,97 ZAM TALEBİ

Altundağ, MESS ile yürütecekleri toplu sözleşme görüşmelerinde 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde ilk 6 ay için yüzdelik artışın yanı sıra seyyanen zam talep edeceklerini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Sözleşme kapsamındaki üyelerimizin 31 Ağustos 2025 tarihindeki saat ücretlerine 1 Eylül 2025'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için önce yüzde 20 zam talep ediyoruz. Bu zammın uygulanmasının ardından yine tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk 6 ay için seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz. Böylece istediğimiz bu zammın sonucu olarak MESS Grup Topluyu Sözleşmesi kapsamındaki üyelerimizin saat ücretlerine ilk 6 ay için ortalama yüzde 35,2 zam talep etmiş oluyoruz.

Toplu sözleşmemizin ikinci 6 ayı için saat ücretlerine 6 aylık enflasyon oranında zam, 3'üncü 6 ayı için yine saat ücretlerine gerçekleşecek 6 aylık enflasyona artı 3 puan iyileştirmeyle zam, 4'üncü ve son 6 ay için ise yine enflasyon oranında zam talep ediyoruz.

Sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu zamlarla birlikte taslağımızın birinci altı ayı için talep ettiğimiz toplam zam oranı böylece ortalama yüzde 38,97 oluyor."

"BU DAKİKADAN İTİBAREN SİZLERE VE 140 BİN 722 METAL EMEKÇİSİNE EMANETTİR"

Altundağ; Ramazan Bayramı, eğitim, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlarda ise yıllık yüzde 65 zam talepleri olduğunu, bunlardan farklı olarak Kurban Bayramı yardımının ise yıllık yüzde 80 arttırılmasını istediklerini anlattı.

Bütün bu sosyal yardımların ikinci yıllarında ise gerçekleşen yıllık enflasyonun üzerine 5 puan iyileştirme talep ettiklerini bildiren Altundağ, şöyle devam etti:

"Sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu zamlarla birlikte taslamızın birinci 6 ayı için talep ettiğimiz toplam zam oranımız böylece ortalama yüzde 38,97'yi buluyor. Sendikamızın mücadelesiyle hayata geçen tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının üyelerimizin eşleri için de geçerli olmasını; ulusal bayramlarımız, dini bayramlarımız ve arife günlerinde çalışan üyelerimizin ücretlerinin yüzde 200 zamlı ödenmesini, gece çalışma tazminatının yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılmasını, son olarak da üyelerimizin birinci derece yakınlarının yatarak tedavi gördüğü durumlarda bir gün ücretli refakatçi iznini talep ediyoruz."

Altundağ, iş kolundaki en iyi sözleşmeyi imzalayacaklarını söyleyerek, "Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın" dedi.

BİRLEŞİK METAL İŞ TALEBİNİ AÇIKLADI

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise yetkili olduğu 32 işletme ve 43 fabrikadan yaklaşık 11 bin üyesi adına hazırladığı teklifi açıklıyor. Sendika ilk altı ay için yüzde 58,5 zam talep ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İşçiler sürekli yoksullaşmakta, ücretleri reel olarak gerilemekte ve bunun sonucunda temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmektedirler. Ücret zam teklifimiz başta olmak üzere, taleplerimizin tümü haklı taleplerdir, bunlar işçilerin en doğal haklarıdır ve bu taleplerin karşılanması hiç de zor değildir. İşverenler, taleplerimizi karşılayacak güce ve olanaklara sahiptir. Bu taleplerimizin karşılanması için sendika ayrımı gözetmeden, tüm metal işçilerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz.''