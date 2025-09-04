Metal işçilerinden ‘taslak yenilensin’ çağrısı... Bayhan: ‘İşçinin onayı yoksa imza da yok’

Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan, Türk Metal’in hazırladığı taslağa tepki göstererek, “Kağıt üzerinde %35 zam var ama vergi kesintileri sonrası işçinin eline kalan %17 bile değil. Onu da enflasyon yutacak. İşçiler ‘bu teklif MESS'in teklifidir, bize sorulmadan hazırlanan bu taslağı kabul etmiyoruz’ diyorlar” dedi.

Öte yandan metal işçileri, “Taslak kanun değildir, bu daha başlangıçtır” sloganıyla sosyal medyada #TaslakYenilensin çağrısı yapıldı. İşçiler, şu taleplerde bulundu:

İlk 6 ay için en az %75 zam,

zam, Sonraki dönemlerde enflasyon + %20,

Vergi diliminin %15’te sabitlenmesi.

İskender Bayhan, işçilerin taleplerini hatırlatırken, “Tüm metal işçileri talepleri için birleşmeli. İşçinin onayı yoksa imza da yok” ifadelerini kullandı.

150 bini aşkın metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi taslakları açıklandı.



Türk Metal'in taslağından Erdoğan-Şimşek programının yoksulluk dayatması çıktı!



Kağıt üstünde %35! Ama vergi kesintileri sonrası işçinin eline kalan %17 bile değil.



Onu da enflasyon… https://t.co/321QFKM80K — İskender Bayhan (@iskenderbayhn) September 4, 2025

TÜRK METAL: '%38,97 ZAM TALEP ETTİK'

Öte yandan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Ankara’da yapılan temsilciler toplantısında hazırladıkları taslağı açıkladı. Altundağ, 196 iş yerinde 140 bini aşkın üyelerle yapılan anketler sonucunda taleplerin belirlendiğini belirtti.

Taslağa göre sendika;

İlk 6 ay için ortalama %35,2,

Sosyal yardımlarla birlikte toplamda %38,97 zam talep ediyor.

Ayrıca, dini bayram yardımlarında %65-80 artış, gece çalışma tazminatının %20’ye çıkarılması ve refakatçi izni gibi ek haklar da talep edildi. Altundağ, “Bu iş kolundaki en iyi sözleşmeyi imzalayacağız” dedi.

BİRLEŞİK METAL-İŞ: “İLK 6 AY İÇİN %58,5”

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise 11 bin üyesi adına hazırladığı taslağı duyurdu. Sendika, ilk 6 ay için %58,5 zam talep ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, “İşçiler sürekli yoksullaşmakta, ücretleri reel olarak gerilemekte ve bunun sonucunda temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmektedirler. Ücret zam teklifimiz başta olmak üzere, taleplerimizin tümü haklı taleplerdir, bunlar işçilerin en doğal haklarıdır ve bu taleplerin karşılanması hiç de zor değildir. İşverenler, taleplerimizi karşılayacak güce ve olanaklara sahiptir. Bu taleplerimizin karşılanması için sendika ayrımı gözetmeden, tüm metal işçilerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz” denildi.