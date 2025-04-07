'Metamfetamin' kabusu sürüyor! Gaziantep'te ele geçirildi: Tam 950 gram...
Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 950 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin narkotik köpek Petra’nın tepki verdiği valizden çıkması is dikkat çekti.
Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde 2 ikamet ve bir araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalar sırasında hassas burunlu narkotik köpek Petra’nın tepki verdiği valizden 950 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tamamlanan yasal işlemlerin ardında adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: #gaziantep #narkotik
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