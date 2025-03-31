Tam 106 adet ele geçirildi... Gaziantep'te 'tarihi eser' operasyonu: Bir kişi gözaltında
Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 106 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö.'nün elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler, A.Ö.'nün adresine operasyon düzenledi.
Adreste 105 sikke ile 1 metal obje ele geçirildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
El konulan eserler İl Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #gaziantep #tarihi eser
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