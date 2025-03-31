Tam 106 adet ele geçirildi... Gaziantep'te 'tarihi eser' operasyonu: Bir kişi gözaltında

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 106 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tam 106 adet ele geçirildi... Gaziantep'te 'tarihi eser' operasyonu: Bir kişi gözaltında
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 12:23

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö.'nün elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler, A.Ö.'nün adresine operasyon düzenledi.

Adreste 105 sikke ile 1 metal obje ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

El konulan eserler İl Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 


Etiketler: #gaziantep #tarihi eser

İlgili Haberler

2 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı

2 milyon TL değerinde... Gaziantep'te 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te film gibi olay: Cezaevi firarisi kaçarken kayboldu

Gaziantep'te film gibi olay: Cezaevi firarisi kaçarken kayboldu
Gaziantep'te motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Gaziantep'te motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler