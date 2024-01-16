Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:59

Güncelleme: 16.01.2024 - 17:59

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube eski Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metehan Akbulut yaşamını yitirdi.

Ayrıca SOL Parti üyesi Akbulut’un yaşamını yitirmesinin ardından SOL Parti Antalya İl Meclisi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Yoldaşımız sevgili Metehan Akbulut uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. Onun mücadelesi yıldızlı yolumuzda ışık olmaya devam edecek. Seni unutmayacağız” denildi. Konuya ilişkin SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş da bir açıklama yaptı. Taş, “Sevgili canımız,yoldaşımız Metehan Akbulut anın, güzelliğin,mücadelen yüreğimizde ve kavgamızda her daim taze ve sıcak kalacak” dedi.

ODALARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ankara Tabip Odası ve Antalya Tabip Odası da Akbulut’un yaşamını yitirmesinin ardından bir açıklama yaptı. Ankara Tabip Odası’nın paylaşımda, “İyi hekimlik değerleri ışığında, sağlık hakkı ve işçi sağlığı mücadelesini her alanda sürdüren meslektaşımız, yol arkadaşımız; Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı, SES Antalya Şube eski Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metehan Akbulut’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun.” ifadeleri kullanıldı. Antalya Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada ise ailesine sevenlerine ve sağlık camiasına baş sağlığı dilendi.