Şişli’de mühendisin şüpheli ölümü: Dışarıda başına darbe aldı, saatler sonra evinde hayatını kaybetti!

İstanbul Şişli’de 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksin, iddiaya göre dışarıda başına aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde evine geldi. Yalnız yaşayan Aksin, yardım için arkadaşlarını eve çağırdı. Aksin, yardıma gelen arkadaşlarının yanında saatler sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphe üzerine Aksin’in iki arkadaşını gözaltına aldı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 07:53
Şişli’de mühendisin şüpheli ölümü: Dışarıda başına darbe aldı, saatler sonra evinde hayatını kaybetti!
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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, 3 katlı binanın 2’nci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mühendis Fatih Aksin, henüz bilinmeyen bir nedenle başına dışarıda darbe aldı. Kanlar içerisinde eve gelen Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. 

Aksin, saatler sonra evde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden arkadaşları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemelerde Fatih Aksin’in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yardıma gelen iki arkadaşın polis ekiplerine verdiği bilgide, “Arkadaşımız dışarıda darp edildi, eve geldiğimizde kafasında darp izleri ve kan vardı. Daha sonra hayatını kaybetti” dedikleri öğrenildi. 

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, şüphe üzerine Aksin’in iki arkadaşını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. 

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.


Şişli Şüpheli ölüm mühendis

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