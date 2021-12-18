Meteoroloji, 17 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. MGM, 17 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin bugün çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir’in kuzey ve batısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta çevreleri, Antalya çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Antalya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN KENTLER
Yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir’in güneybatısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya, Mersin çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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