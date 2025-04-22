Meteoroloji 3 ili 'saat vererek' uyardı: Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde, 2 saatlik periyotta ise Ankara’da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 3 ili 'saat vererek' uyardı: Çok kuvvetli geliyor!
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AA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Kastamonu ve Çankırı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde, 2 saatlik periyotta ise Ankara’da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, bugün saat 18.00 ile 19.00 arasında Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde, saat 16.20 ile 18.30 arasında ise Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

YURTTAŞLARA UYARI

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.


Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji

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