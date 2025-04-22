Meteoroloji saat verdi: Doğu Anadolu'da 'gök gürültülü sağanak yağış' etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya gör; Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yurttaşların ve ilgililerin, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktarıldı.
Etiketler: #kuvvetli sağanak #meteoroloji #Su Baskını #doğu anadolu
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