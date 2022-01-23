Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Son tahminlerinde yoğun kar yağışı, rüzgar ve çığ uyarısı yer aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak 2022 pazar gününe ait hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. 5 uyarı birden yapan MGM'nin son değerlendirmelere göre, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu(Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
??23 Ocak 2022 (Pazar)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 23, 2022
??Yoğun Kar Yağışına Dikkat!
??Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
??Zirai Don Bekleniyor!
??Çığ Riskine Dikkat!
??Hava Sıcaklığı:Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, ?? pic.twitter.com/k4douS5KAd
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
MGM'nin raporuna göre, yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DON UYARISI
Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR İÇİN DE UYARI
Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Video Haberler
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
En Çok Okunan Haberler
- Beren Saat'ten, Sezen Aksu’yu hedef alan Erdoğan'a tepki
- Başbakan'ın düğününe 'Covid-19' iptali
- KKTC erken genel seçim için sandık başında
- 426 kişide... Alt mutasyon tespit edildi!
- Servislere ek yüzde 18 zam
- BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
- Kenan Doğulu'dan 'Sezen Aksu' paylaşımı
- Dezenfektanla öldüren 'şaka': 12 yıl hapis istemi
- DEVA'lı yöneticiye tutuklama!
- Aydınlatılamayan tek cinayet!