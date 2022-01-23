Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Son tahminlerinde yoğun kar yağışı, rüzgar ve çığ uyarısı yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2022 Pazar, 09:37
Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak 2022 pazar gününe ait hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. 5 uyarı birden yapan MGM'nin son değerlendirmelere göre, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu(Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

MGM'nin raporuna göre, yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DON UYARISI

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR İÇİN DE UYARI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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