Meteoroloji 8 Şubat hava durumu raporunu yayımladı! Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:22

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da bu hafta beklenen hava durumu nasıl?

KAHRAMANMARAŞ'TA SICAKLIK -5 DERECE

Kahramanmaraş'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 5, en yüksek sıcaklığın 1 derece olması öngörülüyor.

9 Şubat Perşembe ve 10 Şubat Cuma günü, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıların perşembe en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2, cuma en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 4 derece olması bekleniyor. 10 Şubat Cumartesi ise parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük sıcaklık sıfırın altında -4 derece en yüksek sıcaklık ise 4 derece olması bekleniyor.

OSMANİYE

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 8

09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0 / 10

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 11

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 12

GAZİANTEP

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 /3

09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 4

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 5

HATAY

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/8

09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/10

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10

MALATYA

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı, rüzgar batı zamanla kuzeybatıdan 15-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -7/-3

09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-4

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-4

11.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -13/-4

DİYARBAKIR

08.02.2023 Çarşamba : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 2

09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 3

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 3

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4

KİLİS

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 4

09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6

10.02.2023 Cuma : Parçalı zaman zaman çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/6

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/ 7

ŞANLIURFA

08.02.2023 Çarşamba: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeybatı15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/5

09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeybatı5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7

ADANA

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı, zamanla az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/10

09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/11

10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/13

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/13

ADIYAMAN

08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 1

09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu gece hafif kar yağışı, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4

10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu sabah hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/ 4

11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6 / 5