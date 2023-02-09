Meteoroloji 9 Şubat hava durumu raporunu yayımladı! Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün deprem bölgesindeki 10 il için yaptığı tahminlere göre, bu gece sıcaklıklar -9 derecelere kadar düşüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 08:23
Meteoroloji 9 Şubat hava durumu raporunu yayımladı! Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları 72 saati doldurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bölgede dondurucu soğuk devam edecek.

MGM'nin afet bölgesine özel 5 günlük yayımladığı rapora göre önümüzdeki 5 gün 10 ilde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:

9 Şubat Perşembe

Urfa: -1/8 °C

Diyarbakır: -3 /6 °C

Malatya: -9/-2 °C

Adıyaman: -3/7 °C

Antep: -3/7 °C

Kilis: -2/7 °C

Maraş: -6/4 °C

Osmaniye: -3/11 °C

Hatay: -3/11°C

Adana: 0/11°C

10 Şubat Cuma

Urfa: -1/7 °C

Diyarbakır: -4/6 °C

Malatya: -11/-3 °C

Adıyaman: -3/7 °C

Antep: -2/8 °C

Kilis: -1/7 °C

Maraş:-4/5 °C

Osmaniye: -3/12 °C

Hatay: -1/10 °C

Adana: 1/13 °C

11 Şubat Cumartesi

Urfa: -1/8 °C

Diyarbakır: -3/7 °C

Malatya: -10/-2 °C

Adıyaman: -3/8 °C

Antep:  -2/8 °C

Kilis: 0/9 °C

Maraş: -3/6 °C

Osmaniye: -2/13 °C

Hatay: 0/11 °C

Adana: 2/13 °C

12 Şubat Pazar

Urfa: -1/8 °C

Diyarbakır: -3/7 °C

Malatya: -11/-1 °C

Adıyaman: -4/8 °C

Antep: -2/9  °C

Kilis: 0/9 °C

Maraş: -2/7 °C

Osmaniye: -1/13 °C

Hatay: 0/12 °C

Adana: 2/14 °C

13 Şubat Pazartesi 

Urfa: -2/9 °C

Diyarbakır: -3/7 °C

Malatya: -10/-1 °C

Adıyaman: -4/8 °C

Antep: -2/9 °C

Kilis: -1/10 °C

Maraş: 0/8 °C

Osmaniye: 0/13 °C

Hatay: -1/11 °C

Adana: 2/14 °C


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