Meteoroloji açıkladı: 10 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara ile Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara ile Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 14°C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 15°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli olması rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 14°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in güneybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAHRAMANMARAŞ 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 7°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
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