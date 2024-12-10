Meteoroloji açıkladı: 10 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:37

Güncelleme: 10.12.2024 - 09:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara ile Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 14°C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 15°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli olması rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 14°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in güneybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 7°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS -1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu