Meteoroloji açıkladı: 12 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Toroslar Mevkii, (Gümüşhane hariç) Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 17°C, 34°C

öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°C

öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri bu akşam kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 31°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 15°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 30°C

öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Gümüşhane dışında) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 23°C

Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu