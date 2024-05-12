Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin 12 Mayıs 2024 Pazar günü hava durumunda 19 il sarı kodla uyarıldı. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya,
Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve
Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar
çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in
iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile
Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde
biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve
doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri
civarında seyredeceği tahmin edilmekte.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde
güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli
eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra
Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu
Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması
beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında
kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve
tedbirli olunması gerekmekte.
19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 il için sarı kodlu uyarıda
bulunarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle olabilecek ani sel,
su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve
ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini
belirtti.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya'nın
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batı çevreleri yerel
olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar
çevreleri ile Uşak'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
UŞAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra
Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere
kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra
yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç
kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra
yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra
kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç)
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinde yerel olmak üzere
kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra
yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
YOZGAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle
saatlerinden sonra Artvin'in doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması
bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle
saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli
olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra
yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra
kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra
kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge
genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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