Meteoroloji açıkladı: 12 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı doğuda 2-4 derece artıyor. İşte il il beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 08:23
Meteoroloji açıkladı: 12 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt hariç) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP'TE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların Gaziantep genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmakta.

HAVA SICAKLIĞI DOĞUDA ARTACAK

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

GÜNEY MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgar genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERDE HAVA DURUMU

ANKARA: 21, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 28, Parçalı ve az bulutlu.

AFYONKARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu.

KONYA: 18, Parçalı bulutlu.

BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 16, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 16, Parçalı ve az bulutlu.

AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı.

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.


meteoroloji haberleri Meteoroloji ve Afet Yönetimi haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri Bursa Hava Durumu haberleri Ankara Hava Durumu haberleri Adıyaman hava durumu haberleri hava durumu haberleri hava durumu tahmini haberleri İstanbul Hava Durumu haberleri Malatya hava durumu haberleri Konya Hava Durumu haberleri Kahramanmaraş hava durumu haberleri İzmir Hava Durumu haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji saat verdi... İki il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji saat verdi... İki il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Meteoroloji açıkladı: 10 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 10 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 11 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 11 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu

Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu
Husumetli faytoncular arasında çatışma… Yaralılar var!

Husumetli faytoncular arasında çatışma… Yaralılar var!
Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon

Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’

Eser Yenenler eşinin doğum gününü kutladı: ‘Bana, bizi öğreten kadın’
Koray Aydın'dan Meral Akşener'e: Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar, kararın arkasında durun

Koray Aydın'dan Meral Akşener'e: Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar, kararın arkasında durun
Fenerbahçe, turu İstanbul’a bıraktı!

Fenerbahçe, turu İstanbul’a bıraktı!
CHP kurmayları çalışmaların hızlanacağını ve sahada kalacaklarını söyledi: Toplumsal muhalefete öncülük edeceğiz

CHP kurmayları çalışmaların hızlanacağını ve sahada kalacaklarını söyledi: Toplumsal muhalefete öncülük edeceğiz
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!