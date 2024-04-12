Meteoroloji açıkladı: 12 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı doğuda 2-4 derece artıyor. İşte il il beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı
Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun
batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt hariç) ile Samsun, Ordu ve
Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer
yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP'TE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların Gaziantep genelinde yer yer kuvvetli olması
bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç
kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve
doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmakta.
HAVA SICAKLIĞI DOĞUDA ARTACAK
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer
yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri
üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
GÜNEY MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgar genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra
orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden
kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERDE HAVA DURUMU
ANKARA: 21, Parçalı bulutlu.
İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.
KOCAELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu.
BURSA: 24, Parçalı ve az bulutlu.
KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu.
EDİRNE: 28, Parçalı ve az bulutlu.
AFYONKARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu.
DENİZLİ: 29, Parçalı ve az bulutlu.
ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MERSİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu.
KONYA: 18, Parçalı bulutlu.
BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK: 16, Parçalı ve az bulutlu.
SİNOP: 16, Parçalı ve az bulutlu.
AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren
yerel sağanak yağışlı.
SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde
yerel sağanak yağışlı.
TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde
yerel sağanak yağışlı.
ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu.
KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu.
MALATYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve
yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.
VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.
DİYARBAKIR: 21, Parçalı ve çok bulutlu.
GAZİANTEP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu.
ŞANLIURFA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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