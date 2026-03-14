Meteoroloji açıkladı: 14 Mart 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.