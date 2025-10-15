Meteoroloji açıkladı: 15 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 19°C

öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 11°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EDİRNE 13°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KONYA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 16°C

öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -1°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 12°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık