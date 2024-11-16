Meteoroloji açıkladı: 16 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 16.11.2024 - 09:29

Güncelleme: 16.11.2024 - 09:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun parçalı ve çok bulutlu, Marmara bölge geneli, Ege'nin kuzey ve batı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Batı Akdeniz'in kıyı, Doğu Akdeniz'in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklığın, Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2 ila 4 derece azalması, Akdeniz kıyılarında önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 19°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana ve Osmaniye ile Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 20°C

Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Eskişehir ile Ankara'nın güney ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 2°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, (Çorum hariç) iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve (2200m rakım üzeri) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 7°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

KARS -6°C, 9°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

MALATYA 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN 0°C, 11°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 16°C

Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 8°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu