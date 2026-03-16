Meteoroloji açıkladı: 16 Mart 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı