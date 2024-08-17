Meteoroloji açıkladı: 17 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 08:08
Meteoroloji açıkladı: 17 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurdun Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli(30-50 km/saat) esmesi bekleniyor

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


meteoroloji genel müdürlüğü haberleri meteoroloji haberleri Malatya hava durumu haberleri Konya Hava Durumu haberleri Kahramanmaraş hava durumu haberleri İzmir Hava Durumu haberleri İstanbul Hava Durumu haberleri hava durumu tahmini haberleri hava durumu haberleri Bursa Hava Durumu haberleri Ankara Hava Durumu haberleri Adıyaman hava durumu haberleri hava haberleri yağış haberleri şiddetli yağış haberleri sağanak yağış haberleri Kuvvetli yağış haberleri aşırı yağış haberleri sağanak haberleri kuvvetli sağanak haberleri

İlgili Haberler

Samsun'da kuvvetli yağış tarım alanlarına zarar verdi: Herhangi bir önlem alınmamış

Samsun'da kuvvetli yağış tarım alanlarına zarar verdi: Herhangi bir önlem alınmamış
İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Aşırı yağış rekolteyi düşürdü

Aşırı yağış rekolteyi düşürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler