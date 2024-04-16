Meteoroloji'den Marmara için uyarı: Saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısında bulundu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar rüzgarın güney ve batı yönlerden; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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