Meteoroloji'den Marmara için uyarı: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 14:46
Meteoroloji'den Marmara için uyarı: Saat verildi
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar rüzgarın güney ve batı yönlerden; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

 


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