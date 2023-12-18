Meteoroloji açıkladı: 18 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Artvin'de yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı
yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif
yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile
iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6
derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde
önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta
kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece
saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece
saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece
saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu
KONYA °C, 6°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece
saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer
çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin kıyı ilçelerinin (Hopa, Borçka ve
Şavşat ilçeleri) hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece
saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin
ediliyor.
ARTVİN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hopa, Borçka ve
Şavşat ilçeleri hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve
gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece
saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 8°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu
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