Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı bekleniyor mu?

İstanbul'da karın yağıp yağmayacağı yurttaşları meraklandırdı. Yurt genelinde etkili olan soğuk havalar karın habercisi. Milyonlarca İstanbullu, Megakent'te karın ne zaman yağacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı bekleniyor mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 10:13
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı bekleniyor mu?
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İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası, kuvvetli fırtına ve yağışla birlikte hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı bekleniyor mu?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öte yandan Cumartesi günü Çatalca'nın tepelerinde kar yağışı olabileceğini belirten uzmanlar, yakın gelecekte İstanbul'da kar yağışı görülmediğini aktardı. Ancak bu kış mevsiminin La Nina etkisiyle bol karlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Pazar Çok Bulutlu 6°C 8°C

Pazartesi Az Bulutlu 3°C 10°C

Salı Parçalı Bulutlu 4°C 12°C

Çarşamba Az Bulutlu 5°C 12°C

Perşembe Sağanak Yağışlı 8°C 13°C


kar yağışı Kar soğuk hava Kış mevsim

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