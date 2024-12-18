Meteoroloji açıkladı: 18 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor. Öte yandan sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.
Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.
ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 17°C
Az bulutlu
EDİRNE 3°C, 14°C
Az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA 5°C, 15°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 8°C, 19°C
Az bulutlu
HATAY 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 8°C
Çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 13°C
Çok bulutlu
KASTAMONU 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 12°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 13°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
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