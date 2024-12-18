Meteoroloji açıkladı: 18 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 18.12.2024 - 08:11

Güncelleme: 18.12.2024 - 08:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 17°C

Az bulutlu

EDİRNE 3°C, 14°C

Az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA 5°C, 15°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 19°C

Az bulutlu

HATAY 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 8°C

Çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 13°C

Çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 12°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -12°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİİRT -1°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu