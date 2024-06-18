Meteoroloji açıkladı: 18 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 18 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Adana, Antalya, Artvin, Trabzon, Samsun, Rize, Ordu, Giresun, Denizli, Burdur, Van ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur'un güneyi ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Malatya'nın batı çevrelerinin öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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