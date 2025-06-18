Meteoroloji açıkladı: 18 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık