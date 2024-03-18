Meteoroloji açıkladı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 18 Mart Pazartesi gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporunda 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kar yağışı ve sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
tahminlere göre: Türkiye’nin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı
Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin
yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç
kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği
tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve
doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde
görülecek yağışların, Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin illeri
ile Siirt ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak, Hakkari ve Bitlis çevreleri
ile Muş’un güney, Van’ın güney ve batı, Siirt ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli
karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin
ediliyor.
Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su
baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda
aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile
Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ
tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.
10 İLE SARI KOD
Meteoroloji, 10 il için sağanak ve kar yağışı yaparak sarı
kod verdi. Vatandaşların olası aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları
istendi.
İşte il il hava durumu…
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve
gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer
çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde
pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının iç
kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı
geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve
yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden
sonra yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur
ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği
tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif
yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç
kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat
çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve
sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve
kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar
örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif
yağmurlu
TRABZON °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı
geçeceği, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Muş'un güney, Van'ın güney ve
batısında kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu
kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin
ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi
bulunmakta.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık
yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve
batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak
yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Şanlıurfa
çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı
yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere,
aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur
ve yer yer kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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