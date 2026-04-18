Meteoroloji açıkladı: 18 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Sinop, Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 9°C, 18°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 13°C

Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 15°C

Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Orta ve doğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 16°C, 19°C

Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 22°C

Yağışların, aralıklı kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sivas çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KAYSERİ 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 14°C

sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km /saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 11°C, 22°C

Yağışların Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C

Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinde kuvvetli, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km /sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 0°C, 11°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 18°C

Yağışların, Sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 4°C, 14°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km /sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 15°C

Çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SİİRT 11°C, 18°C

Sabah saatlerinde kuvvetli, öğle saatlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 15°C, 18°C

Çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.