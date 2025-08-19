Meteoroloji açıkladı: 19 Ağustos 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Samsun ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Sıcaklıkların; iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Sabah saatlerinden sonra Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 32°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 14°C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 24°C, 30°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C, 29°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık