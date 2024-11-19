Meteoroloji açıkladı: 19 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:01

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı, Adana'nın kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı, Adana'nın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 20°C

Öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 20°C

Öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu

KONYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

DÜZCE 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

KARS -1°C, 7°C

Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

MALATYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu