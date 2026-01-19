Meteoroloji açıkladı: 19 Ocak 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA, ÇIĞ VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Sinop çevrelerinde kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Amasya hariç) bölge genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -6°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 0°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı