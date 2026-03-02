Meteoroloji açıkladı: 2 Mart 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu