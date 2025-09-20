Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.09.2025 07:31:00
Haber Merkezi
Meteoroloji açıkladı: 20 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Eylül Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Rüzgarın da; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in batı ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Mersin'in batı, Kahramanmaraş'ın kuzey keimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

