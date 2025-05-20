Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Öğle saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA 12°C, 27°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 29°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 27°C
Az bulutlu
HATAY 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 11°C, 26°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 27°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 19°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 11°C, 23°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 18°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Amasya çevreleri ile Samsun, Ordu, ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 29°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 7°C, 25°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 22°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 4°C, 19°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu