Meteoroloji açıkladı: 2025’in ilk günü hava nasıl olacak? İşte 1 Ocak 2025 hava durumu raporu…

Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:21

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk günü yurtta yağış beklenmediğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yılbaşında ve yılın ilk günlerinde ülkenin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu bir havanın etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Salı günü Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karaman ve Niğde çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken, yeni yılın ilk günü yurtta yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrederken, rüzgarın yeni yılın ilk günlerinde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün ve 1 Ocak'ta bazı merkezler için beklenen hava durumu tahminleri ise şöyle: