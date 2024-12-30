Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için 'fırtına' uyarısı

Doğu Akdeniz'in batısında yarın için fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için 'fırtına' uyarısı
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AA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Silifke'de gecenin ilk saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Sabah saatlerinde etkisini kaybedecek fırtına süresince, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #Doğu Akdeniz #Fırtına #uyarı

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