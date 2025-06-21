Meteoroloji açıkladı: 21 Haziran 2025 Cumartesi hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUZEYDE VE BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Bugün son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 26, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

BURSA: 30, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

EDİRNE: 28, Az bulutlu, açık

KIRKLARELİ: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 30, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

UŞAK: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ADANA: 33, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 33, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık

KONYA: 31, Az bulutlu ve açık

SİVAS: 27, Az bulutlu ve açık

BOLU: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

AMASYA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

SAMSUN: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

TRABZON: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

RİZE: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ERZURUM: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık

VAN: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık