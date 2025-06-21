Meteoroloji açıkladı: 21 Haziran 2025 Cumartesi hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere
göre Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu,
Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı
Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz
kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sinop çevreleri
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık
geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde,
kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUZEYDE VE BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 3 ilâ
5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
Bugün son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve
hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu
İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 26, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
BURSA: 30, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu
EDİRNE: 28, Az bulutlu, açık
KIRKLARELİ: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu
A.KARAHİSAR: 30, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ADANA: 33, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
HATAY: 30, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 33, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık
KONYA: 31, Az bulutlu ve açık
SİVAS: 27, Az bulutlu ve açık
BOLU: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu
SİNOP: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
AMASYA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
SAMSUN: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
TRABZON: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
RİZE: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ERZURUM: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok
bulutlu
KARS: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık
VAN: 26, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 36, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık