Meteoroloji açıkladı: 21 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 15°C

Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 10°C

Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

MGM'nin tahminlerine göre, Pazar günü itibarıyla İstanbul'da hava durumu kökten değişiyor. Batıdan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek ve yağışlar karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şekline dönüşecek. Pazar günü İstanbul genelinde kar yağışı beklentisi yüksek. Özellikle kentin yüksek rakımlı semtlerinde (Çamlıca, Aydos, Kartal, Beykoz vb.) kar örtüsü oluşumu kuvvetle muhtemel.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: KAR ETKİSİNİ ARTIRABİLİR

Pazar günü başlayacak kar yağışının, Pazartesi günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu durum, özellikle sabah işe gidiş saatlerinde trafik ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. İstanbulluların toplu taşımayı tercih etmeleri ve olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 11°C

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AYDIN 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 12°C

öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 0°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS -4°C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 8°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -9°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu