Meteoroloji açıkladı: 22 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 22 Nisan 2024 Pazartesi gününe ilişkin hava durumunu açıkladı. Sıcaklıkların 2 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de beklenen toz taşınımı nedeniyle dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre; Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer
çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize
illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece
saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere
sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az
bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile
Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege
ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara
karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul,
Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve
yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve
Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak
yağışlı
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak
yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve
yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök
gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile
akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Genellikle çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu,
öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı
bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer çok
bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı
çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle
saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek
kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .
GİRESUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve
yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve
yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı
kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok
bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok
bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok
bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu
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