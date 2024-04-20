Meteoroloji açıkladı: 20 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 08:21

Güncelleme: 20.04.2024 - 09:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, (Adana ve K.Maraş hariç) Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava kütlesinin etkisi ile 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90) şeklinde; Marmara'da kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, ara sıra kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve İstanbul ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması, rüzgarın bölge genelinde kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Ege'nin güneyinde yerel kuvvetli olması, rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 16°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 18°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 21°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 15°C, 20°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin ve Osmaniye ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olması, rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 21°C

Yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 18°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

(Sivas hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 9°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 19°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 20°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 23°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 21°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 11°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Kars ve Iğdır ile Ardahan'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 4°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 4°C, 21°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 5°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu