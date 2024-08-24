Meteoroloji açıkladı: 24 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Kırklareli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç, Edirne'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 30°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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