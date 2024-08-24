Meteoroloji açıkladı: 24 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 24.08.2024 - 07:53

Güncelleme: 24.08.2024 - 07:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Kırklareli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç, Edirne'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık