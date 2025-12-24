Meteoroloji açıkladı: 24 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 08:24:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Amasya, Tokat, Kastamonu, Karabük, Sinop, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Amasya, Tokat, Kastamonu, Karabük, Sinop, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ilçlelerninin bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 9°C

Aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 5°C, 15°C

Çok bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 4°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 8°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 6°C

Çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 9°C

Çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE 7°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 10°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin aralık karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR -2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

