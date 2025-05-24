Meteoroloji açıkladı: 24 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra bölgede toz taşınımı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 28°C
Öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 20°C
Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık