Meteoroloji açıkladı: 24 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra bölgede toz taşınımı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 28°C

Öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 20°C

Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık