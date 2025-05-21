Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 33°C
Az bulutlu
ANTALYA 19°C, 30°C
Az bulutlu
HATAY 17°C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 27°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR 10°C, 23°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 3°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık