Meteoroloji açıkladı: 21 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 33°C

Az bulutlu

ANTALYA 19°C, 30°C

Az bulutlu

HATAY 17°C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR 10°C, 23°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 13°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 3°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık