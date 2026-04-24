Meteoroloji açıkladı: 24 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Amasya Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Isparta, Antalya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney, Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Isparta, Antalya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 3°C, 15°C
Sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde, yarın (Cuma) sabah saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
RİZE 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 5°C, 11°C
Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 5°C, 13°C
Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 8°C, 19°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 4°C, 15°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 10°C, 22°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu