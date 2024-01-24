Meteoroloji açıkladı: 24 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ocak hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Giresun, Trabzon ve Batman'da sağanak bekleniyor. Yağışların, Şırnak, Siirt, Van, Hakkari ve Bitlis'te ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların, Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğu, Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt'in doğu çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
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